Paloma Valencia invitó a Fajardo, Abelardo y Claudia a debatir en las sesiones del Congreso

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, invitó a los también candidatos Sergio Fajardo y Claudia López para que participen en las sesiones del Congreso de la República para debatir con Iván Cepeda.

Y es que Cepeda reiteró este martes que no tiene interés en debatir con todos los candidatos, sino únicamente con los punteros: Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

A ambos se ha referido Cepeda como los candidatos de la “extrema derecha”. Y es que dijo que la verdadera intención del debate que propone es mostrarle al país “dos posiciones claramente opuestas”.

Por eso, Valencia aseguró que el Congreso podría convertirse en el escenario para que debatan junto con Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo y Claudia López, si Iván Cepeda no acepta que participen.

Por ahora, no hay nuevos detalles sobre la fecha, el lugar ni las condiciones de un eventual encuentro.