Policía rechazó ataque terrorista que dejó un uniformado sin vida en Caquetá

La Policía Nacional rechazó el ataque criminal realizado en el sector de Cuatro Vientos, barrio La Ciudadela, en Cartagena del Chairá (Caquetá), en contra uniformados del grupo GOES en medio de labores de patrullaje y control.

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El ataque dejó al patrullero Geison Rayo Espinosa sin vida, además de dejar otros 4 heridos entre ellos, tres uniformados y un civil, este ataque se dio por hostigamiento con arma de fuego.

Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales en Florencia, donde reciben atención especializada.

Asimismo, en coordinación con el Ejército Nacional, la Policía desplegó un operativo para asegurar la zona, avanzar en la recolección de pruebas y activar todas las capacidades investigativas, operativas y de inteligencia para ubicar y judicializar a los responsables.

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La institución expresó su solidaridad a las familias afectadas.