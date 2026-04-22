Procuraduría investiga a gestores de convivencia por presunta agresión a ciudadanos en Medellín

Medellín

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Alcaldía de Medellín y de la Policía Nacional, por su presunta participación en la agresión a un ciudadano en el parque Bolívar, en el centro de la ciudad.

De acuerdo con el Ministerio Público, la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá inició la verificación de una denuncia que circula en redes sociales, en la que se asegura que, presuntamente, servidores de la administración distrital habrían golpeado con palos a un ciudadano durante un procedimiento. En el mismo reporte se señala que uniformados presentes en el lugar no habrían intervenido frente a los hechos violentos.

Ante esta situación, el ente de control busca establecer si hubo faltas disciplinarias por parte de los funcionarios involucrados. Para ello, ordenó la práctica de pruebas que permitan esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades.

Otras investigaciones por presuntas agresiones de gestores de convivencia

Por estos hechos, la Personería de Medellín también anunció una indagación previa a varios gestores de convivencia de la alcaldía para determinar si hubo falta disciplinaria o no en la denuncia de presunta agresión.

El presidente Gustavo Petro se refirió a los videos polémicos ordenándole a la Policía Nacional no permitir el uso de la violencia por parte de los ‘Gestores de Convivencia’, tras asegurar que “la ciudadanía de Medellín no merece esta arremetida de bandas fascistas a sueldo público”.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, ha defendido la actuación señalando que el video está descontextualizado y asegurando que los Gestores de Convivencia actuaron dentro de sus funciones.

Segun explicó el secretario de Seguridad el hecho ocurrió luego de que uno de los ciudadanos habría orinado en el parque delante de los feligreses en un evento de Semana Santa por lo que fue requerido, mientras que otras dos personas estaban consumiendo estupefacientes en el mismo lugar.