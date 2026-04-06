Petro por gestores de convivencia en Medellín: “Ordeno a Policía no permitir violación de derechos”

No paran los desencuentros entre la administración de Medellín y el Gobierno Nacional, esta vez por cuenta de las labores de los denominados “Gestores de Convivencia”, impulsados por la alcaldía de Federico Gutiérrez.

En las últimas horas, se han viralizado videos donde se ve a los trabajadores usando presuntamente la violencia para persuadir a algunos ciudadanos de la capital antioqueña y en Briceño.

Ante estos hechos, el presidente Gustavo Petro le ordenó a la Policía Nacional no permitir el uso de la violencia por parte de los ‘Gestores de Convivencia’, tras asegurar que “la ciudadanía de la ciudad de Medellín no merece esta arremetida de bandas fascistas a sueldo público”, indicó el mandatario.

Recordó que la labor de la Policía Nacional es velar por la defensa de los derechos y libertades de la gente en Colombia y para la convivencia pacífica.

Dijo que estos actos de violencia son ejecutados por “parapoliciales o paramilitares”.

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¿Qué son los gestores de convivencia?

La administración de Federico Gutiérrez creó un grupo integrado por personal de la reserva militar y policial para ayudar en la mediación de conflictos en el espacio público, en la mitigación de delitos y en el acompañamiento de actividades de alta aglomeración.

Sin embargo, estos trabajadores han sido cuestionados por videos en los que se les ve presuntamente utilizando la fuerza para tratar a los ciudadanos.

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