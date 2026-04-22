Más cupos en Buen Comienzo: Alcaldía busca vincular a primera infancia a niños de 0 a 5 años
La Alcaldía de Medellín, a través del programa Buen Comienzo, reforzó la estrategia de búsqueda activa de niñas y niños entre los 0 y 5 años con el objetivo de vincularlos a la modalidad institucional de atención integral.
Medellín
Actualmente, el programa cuenta con más de 300 sedes distribuidas en las 16 comunas y los cinco corregimientos, donde se brinda acompañamiento en nutrición, pedagogía, salud y apoyo psicosocial.
La directora de Buen Comienzo, Diana Carmona, explicó que no existen requisitos excluyentes para el ingreso de los menores. “Los documentos se solicitan de manera progresiva durante el proceso, lo que permite ampliar la cobertura y garantizar el acceso”, señaló.
Aunque aún hay cupos disponibles en toda la ciudad, la mayor oferta se concentra en sectores como Popular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Doce de Octubre, Robledo, Villa Hermosa y San Javier, así como en los corregimientos de San Cristóbal, Altavista y San Antonio de Prado.
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Las matrículas permanecen abiertas de manera permanente, facilitando el acceso a las familias interesadas. Además, se garantiza entre el 70 % y el 80 % de la alimentación diaria