Envían a la cárcel a un joven que agredió sexualmente a una mujer embarazada en Medellín

Medellín

Brayan Andrés Cano Cano, de 21 años, fue judicializado como el presunto responsable de una violenta agresión contra una mujer en Medellín, ocurrida el pasado 16 de abril.

De acuerdo con la investigación liderada por una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), los hechos se registraron cuando la víctima, quien tenía 9 semanas de gestación, transitaba cerca de la vivienda del señalado agresor.

Las indagaciones de las autoridades determinaron que en ese momento, el hombre habría obligado a la mujer a ingresar al inmueble, donde presuntamente la golpeó e intentó someterla a un acto sexual.

Las autoridades establecieron que, como consecuencia de la gravedad de la agresión, la mujer sufrió un aborto debido a los impactos recibidos durante el ataque violento.

Brayan Andrés Cano Cano fue retenido por vecinos del sector, quienes posteriormente lo entregaron a la Policía Nacional.

Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía le imputó el delito de acto sexual violento, cargo que no fue aceptado por el procesado. Sin embargo, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.