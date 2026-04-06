Personería hace indagación a Gestores de Convivencia de Medellín para determinar si hubo excesos

Medellín

Ante la polémica generada por el video que circula en redes sociales donde se observa a varios contratistas de la Secretaría de Seguridad, conocidos como Gestores de Convivencia, en medio de un procedimiento en compañía de la Policía Metropolitana en Parque de Bolívar en pleno centro de la ciudad. En el video se observa cómo estas personas agreden con golpes a varios civiles, aunque la alcaldía dice que los funcionarios también fueron agredidos.

Ante esta situación, la Personería de Medellín anunció que abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Secretaría de Seguridad para determinar si hubo falta disciplinaria o no. La entidad cita las denuncias hechas por varias personas mediante la red social X.

“Se inicia una indagación previa por presuntas irregularidades en el debido proceso y uso de la fuerza en torno a un procedimiento policivo ocurrido el día 5 de abril del año 2026 en las inmediaciones del Parque Bolívar. Con la indagación previa se logrará determinar si existió la comisión de una presunta falta disciplinaria, así como la individualización de los servidores públicos que pudieran ser objeto de la ley disciplinaria”, manifiesta Yenny Teresita Serna, Personera Delegada.

Agrega que, una vez termine la indagación previa, se determinará o individualizará a los presuntos responsables si se inicia o no la investigación disciplinaria.

La alcaldía defendió el actuar de los funcionarios

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, explicó que el video está descontextualizado y explicó que los Gestores de Convivencia actuaron dentro de sus funciones y agregó que uno de los involucrados habría orinado en el parque delante de los feligreses al evento de Semana Santa del domingo, por lo que fue requerido. Además, otras dos personas estaban consumiendo estupefacientes en el mismo lugar y también las requirieron. Los tres fueron trasladados al centro de protección y les impusieron un comparendo. Sin embargo, no se refirió a la agresión de los funcionarios a los civiles.

“Lo que se ve en el video son videos descontextualizados con fragmentos, pero no cuentan lo que estaban haciendo, no cuentan que estaban consumiendo droga, no cuentan que estaban orinando en el parque. Cuando los gestores, como cualquier ciudadano puede hacer, cogen a una de estas personas, se lo entregan inmediatamente a la policía y eso sí quedó en el video. Y es la policía quien pone el comparendo y quien los traslada al centro de traslado por protección. La misma personería nos consultó; nosotros ya le entregamos el informe”, manifestó el secretario Villa.

Agregó que los conducidos tienen varios comparendos de policía por convivencia.