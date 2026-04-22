INPEC trasladó a exalcalde de Bello, Óscar Andrés Pérez a pabellón especial en cárcel La Paz

Medellín, Antioquia

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ordenó, mediante la resolución 002832 del 20 de abril de 2026, fijar como lugar de reclusión el establecimiento La Paz, de orden nacional, pabellón ERE, para varias personas privadas de la libertad, entre ellas Óscar Andrés Pérez Muñoz.

El documento establece que el exmandatario deberá permanecer en el pabellón ERE de este centro penitenciario, junto a otros internos cobijados por la misma medida administrativa.

Exalcalde de Bello fue condenado por corrupción

Óscar Andrés Pérez Muñoz, quien fue alcalde de Bello, Antioquia, fue condenado por delitos como peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en un proceso relacionado con irregularidades en la contratación pública durante su administración.

La justicia determinó que se presentaron fallas en la adjudicación y ejecución de un contrato, lo que derivó en afectaciones a recursos públicos.