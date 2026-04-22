Autoridades refuerzan controles a los prestadores de transporte turístico en Medellín

Medellín

La Alcaldía de Medellín ha intensificado los operativos de control y vigilancia a vehículos de transporte turístico con el fin de prevenir accidentes y garantizar la seguridad en las vías de la capital antioqueña.

En lo que va de 2026, se han realizado 145 operativos para verificar el cumplimiento de las normas vigentes para este tipo de servicio. Tanto a los vehículos que infringen la normativa como a los centros de diagnóstico automotor que expiden certificados se les han impuesto sanciones.

Faltas graves evidenciadas en redes sociales

La Secretaría de Movilidad ha identificado perfiles que promueven, a través de redes sociales, faltas graves al Código Nacional de Tránsito en distintos medios de transporte.

Mediante videos difundidos en plataformas digitales, se han detectado prácticas como sobrecupo; maniobras peligrosas por parte de conductores sin el uso del cinturón de seguridad; ausencia de elementos de protección para los pasajeros, como sillas que no cumplen con las condiciones normativas; y modificaciones que no garantizan un servicio adecuado.

De acuerdo con el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, uno de los vehículos identificados en estos perfiles fue trasladado para su revisión y peritaje técnico.

“Uno de los vehículos exhibidos en estos perfiles fue inmovilizado y trasladado a la Secretaría de Movilidad para su respectiva revisión y peritaje, el cual no fue superado debido a las malas condiciones en las que se encuentra. Presenta grietas en la carrocería, sillas modificadas, techo descapotado, entre otras fallas. Este bus fue inmovilizado y al conductor se le impuso el comparendo correspondiente”, manifestó el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.

Normas obligatorias para el transporte turístico

Según lo establecido en el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002) y el Decreto 1079 de 2015, quienes presten servicios de transporte turístico deben utilizar vehículos adecuados; contar con el SOAT y la revisión técnico-mecánica y de emisiones vigentes; no exceder la capacidad autorizada de pasajeros por vehículo; cumplir con el uso obligatorio del cinturón de seguridad; portar y mantener vigente la tarjeta de operación; llevar identificación turística visible; y mantener el vehículo en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad.