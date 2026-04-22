Éxito médico en Medellín: Salvan la vida de una niña Emberá Katío con cirugía de alta complejidad

Medellín

El Hospital General de Medellín logró realizar con éxito su primera valvuloplastia pediátrica a una niña de ocho años perteneciente a la comunidad Emberá Katío de Turbo Antioquia, quien recibió esta intervención de alta complejidad para salvarle la vida, siendo esto un avance significativo para la salud pública de la región.

El caso presentaba un desafío extremo debido a una infección severa por una bacteria en la válvula cardíaca de la menor, algo que derivó en una falla multiorgánica afectando sus pulmones, riñones y corazón, manteniendo a la menor en estado crítico.

Ante la gravedad, el hospital desplegó un amplio equipo multidisciplinario, conformado por expertos en cuidados intensivos, cardiología, nefrología y diversas ramas quirúrgicas, quienes lograron estabilizar y operar con éxito a la paciente, que se encuentra en proceso de recuperación satisfactoria bajo la vigilancia del personal de la institución.

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“La realización de una valvuloplastia mitral en un paciente pediátrico, en el Hospital General de Medellín, como entidad pública, denota un acto de resistencia institucional y un respaldo a la salud del departamento”, resaltó la subgerente asistencial del Hospital General, Nadia Paola Guevara Umaña.

Un procedimiento como este no solo destaca por su precisión técnica, sino también por el uso de tecnología avanzada, siendo este un hito que reafirma la capacidad de la red pública de la capital antioqueña para ofrecer servicios de alta complejidad que puedan enfrentar grandes retos en sistema de salud.

Este hito se suma al historial de vanguardia del Hospital General de Medellín, que ya cuenta con el primer trasplante de corazón en una entidad pública del país, consolidándose como un referente de inclusión y excelencia médica para los habitantes de Antioquia y el Distrito.