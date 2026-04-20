Ni con tutela le entregan medicamentos de alto costo a un menor de edad en Armenia

Armenia

Se trata de un menor de 12 años de edad que padece Hemofilia A Severa que es una condición que genera que la sangre no coagule por lo que requiere de un tratamiento constante y especial.

La madre del menor, Natalia Fernández denunció que la IPS Integral Solutions no le entrega el medicamento que requiere su hijo porque Asmet Salud no le gira los recursos lo que pone en riesgo su vida.

"Se manifiesta tempranamente requiriendo tratamiento profiláctico, me notificó la IPS que integra solution. Que AsmeSalud de Armenia, Quindío suspendía las aplicaciones presuntamente por problemas administrativos, no hay dinero. Entonces, yo hago un llamado de atención a la EPS y a todas las entidades gubernamentales que me puedan ayudar a vigilar a la EPS. ¿Qué está pasando? están violando un derecho a la salud. Es un menor de edad con una condición de salud muy delicada. Estos chicos no se pueden dar un golpe craneoencefálico, no puede tener cortadas", mencionó.

Explicó que el menor urge por una terapia de profilaxis que debe aplicarse los días lunes, miércoles y viernes, pero hasta el momento no ha sido posible que sea de manera continua.

Advirtió que interpuso una acción de tutela cautelar a la EPS para que le fuera suministrado el medicamento lo que permitió una semana, pero ya le comunicaron que no se podrá continuar con el proceso lo que aumenta su angustia porque cada ampolla tiene un valor aproximado de un millón 800 mil pesos y pone en riesgo la vida de su hijo ya que cuando no recibe el suministro se forman morados y hemorragias internas en su cuerpo.

“El factor lo que ayuda es como a darle fuerza para que la sangre coagule y puedan llevar una vida un poco normal. Es de mucho cuidado. Lo hablo por experiencia propia. Entonces, necesito que me ayude para que estén pendientes de que a Nicolás me le administren el medicamento con normalidad. Por favor, ayúdeme como madre, como ser, como persona se los pido. Necesito el medicamento. Son 1.500 unidades de factor 8. Presuntamente vale millón 800. Entonces, no sé qué hacer “, destacó.

Realizó un llamado de atención para que de manera constante y sin excusas su hijo reciba el tratamiento correspondiente para garantizar su derecho a la salud.

También detalló que desde la institución educativa donde estudia su hijo enviaron un oficio al juzgado advirtiendo que para evitar un incidente por la falta de tratamiento no puede participar en las actividades académicas presenciales lo que impacta su formación integral.

El Juzgado Primero Penal del Circuito para adolescentes con Función de Conocimiento admitió la acción de tutela y decretó como medida provisional ordenar a Asmet Salud EPS y a la IPS Integral Solutions que, de manera INMEDIATA, realicen las gestiones para garantizar la continuidad del tratamiento prescrito por el especialista en hematología tratante.