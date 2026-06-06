Adulta mayor fue asesinada dentro de un apartamento en el norte de Cali

Una mujer de 76 años fue asesinada al interior de un apartamento ubicado sobre la Avenida Sexta Norte con Calle Primera, en el norte de Cali.

La víctima, de acuerdo con las primeras informaciones, presentaba múltiples heridas ocasionadas con arma blanca en diferentes partes del cuerpo.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio. De manera preliminar, un primo de la víctima aparece como el principal sospechoso del crimen, luego de que presuntamente sostuviera una discusión con la mujer antes de los hechos.

Tras el ataque, el señalado agresor huyó del lugar y actualmente es buscado por las autoridades.

La mujer, quien sería colombo-estadounidense, falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas y no alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial.

Los organismos judiciales continúan recopilando pruebas para determinar la responsabilidad del presunto implicado y establecer los móviles del homicidio.