Tres perros al borde de la muerte, un fallecido y un capturado por maltrato animal en el Valle

Tres perros al borde de la muerte, uno muerto y un capturado por maltrato animal en el Valle

Las autoridades reportaron dos procedimientos contra el maltrato animal en el Valle del Cauca, uno de ellos considerado histórico en Cali por la primera aplicación de la Ley Ángel para rescatar animales en riesgo dentro de una vivienda.

El operativo se realizó en una casa del barrio Compartir, en la Comuna 21 de Cali, luego de una denuncia ciudadana por presunto abandono animal. Ante la gravedad de la situación, las autoridades hicieron uso de las facultades otorgadas por la Ley Ángel, que permite el ingreso a inmuebles sin orden escrita cuando existan indicios de riesgo inminente para la vida o integridad de los animales.

Durante la intervención fueron rescatados tres perros que presentaban severos signos de desnutrición y abandono. En el inmueble también fue hallado un cuarto canino sin vida.

“Atendiendo una denuncia ciudadana por abandono animal y ante la gravedad de la situación, las autoridades recurrieron a las facultades legales y herramientas de protección que otorga la Ley Ángel para ingresar legítimamente al inmueble”, explicó el mayor Javier Melo, jefe de Carabineros de la Policía Metropolitana de Cali.

Los animales rescatados fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal, donde reciben atención veterinaria especializada y seguimiento para su recuperación.

En otro procedimiento, esta vez en el barrio Nativo del municipio de Candelaria, uniformados de la Policía capturaron a un hombre de 26 años señalado de agredir brutalmente a un cachorro.

Según el reporte, el animal sufrió múltiples lesiones en diferentes partes de su cuerpo. La intervención policial se produjo luego de que los uniformados escucharan los lamentos del perro durante labores de patrullaje en la zona.

“Los desgarradores lamentos del animal fueron escuchados por la zona de atención policial”, señala el informe de las autoridades.

El cachorro fue puesto bajo protección, mientras que el presunto agresor quedó a disposición de las autoridades competentes para responder por el delito de maltrato animal.