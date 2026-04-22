Luto en Cali: muere joven patinador tras un accidente durante su entrenamiento

Un dolor muy grande ha causado el fallecimiento de Juan David Ruiz Ramírez, un adolescente de 14 años y destacado patinador perteneciente a la Liga Vallecaucana de Patinaje y al Club Relámpago de Cali.

De acuerdo con las primeras versiones, el joven realizaba su entrenamiento habitual en la pista del patinódromo mundialista cuando en uno de los giros, salió de la pista, se rompe el acrílico y cae, allí pierde el reconocimiento.

Los paramédicos tratan de reanimarlo y mientras llega una ambulancia pasan alrededor de 20 minutos.

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Al parecer hubo un retraso porque no encontraban las llaves para el acceso a la ambulancia y los padres rompieron los candados para agilizar la entrada.

Posteriormente fue trasladado a la Clínica Imbanaco donde falleció.

El secretario de Deporte de Cali Alexander Camacho, informó que se activaron los protocolos correspondientes y que las autoridades ya trabajan para esclarecer las causas del incidente. Además, expresó un mensaje de solidaridad con la familia del deportista.

“Es una noche triste para Cali, para el deporte caleño. Lamentable y triste la noticia del fallecimiento de nuestro deportista Juan David Ruiz Ramírez, patinador caleño destacado en los Juegos Departamentales 2022 en la categoría sub 13 y una promesa para el deporte caleño, colombiano y mundial”.

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Añadió el secretario Camacho que se está buscando toda la información necesaria “para poder suministrarla de manera formal y pública, pero también queremos decirles que los acompañamos en este dolor”.