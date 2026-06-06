11 capturados tras caída de banda que disputaba el control criminal a sangre y fuego en el Valle

Un operativo simultáneo con 23 allanamientos dejó la captura de 11 presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘La Calle Mocha’, señalado de controlar actividades de microtráfico y de sostener una confrontación armada por el dominio territorial en Yumbo, Valle del Cauca.

De acuerdo con la investigación, la estructura habría surgido tras el debilitamiento de la organización criminal conocida como ‘Los de las Gradas’, asumiendo funciones relacionadas con el almacenamiento, dosificación y comercialización de sustancias estupefacientes en distintos sectores del municipio.

Las autoridades señalaron que el grupo tendría vínculos con alias ‘Guajirito’, señalado de financiar y fortalecer las rentas ilícitas de la organización. Además, establecieron que sus integrantes mantenían una disputa violenta con una facción liderada por alias ‘Pantera’ por el control de zonas estratégicas para el tráfico de drogas.

La incidencia de esta estructura criminal se concentraba principalmente en los barrios San Fernando, Nuevo Horizonte y Las Cruces, donde las autoridades atribuyen afectaciones a la seguridad y convivencia de la comunidad.

Durante los procedimientos fueron incautados 50 cigarrillos artesanales de marihuana, cartuchos calibre 5.56 milímetros y munición calibre 9 milímetros.

Los capturados fueron requeridos por orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.