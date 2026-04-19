Se conocen más detalles del secuestro de una mujer en zona rural de Jamundí

Autoridades continúan en la búsqueda del paradero de una mujer secuestrada en zona rural de Jamundí desde la noche del pasado viernes 17 de abril, se trata de Yulieth Daza, quien está relacionada a un reconocido restaurante en la vía a Robles corregimiento de Jamundí.

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Su familia confirmó que el secuestro se dio cuando ella se desplazaba en la vía entre los corregimietos de Timba y Robles y pidió a todos oración.

“Mi tía Juliet fue raptada en horas de la noche. Ella estaba arreglándose haciéndose arreglar las uñas y de regreso a su casa, ocurrió este lamentable de hecho cerca de las 8 de la noche y obviamente mi familia y yo estamos muy preocupados, pero también aliviados porque sabemos que ella está bien. Tenemos certeza de que ella está bien y Dios permita hoy ya podamos estar con mi tía Juliet. Les pedimos a todos mucha oración”, dijo Tatiana zapata sobrina de la víctima refiriéndose al caso en redes sociales.

La familia aclaró que el secuestro no fue en el restaurante de la familia, como se ha publicado de forma falsa en redes sociales.

Entre tanto, la Policía Metropolitana de Cali, que está frente al caso, informó a través de un comunicado que la investigación está a cargo del Gaula y el Ejército.