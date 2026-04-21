Jumbo revela al artista sorpresa del festival “La Solar 2026″

La organización de “La Solar 2026″ confirmó la participación de Myke Towers como uno de los momentos destacados del festival, que se realizará el próximo 2 de mayo en el Parque Norte de Medellín. El anuncio se produjo tras varias semanas de expectativa generada por una dinámica que involucró directamente a los seguidores del evento.

La estrategia, conocida como “Jumbómetro”, incentivó la compra de chocolatinas como mecanismo para revelar el nombre del artista sorpresa. La iniciativa alcanzó la cifra que supero los 2.000.000 de unidades vendidas, consolidándose como uno de los elementos más comentados en la antesala del festival.

El impacto de la campaña también se reflejó en la boletería. Las 700 entradas disponibles mediante canje se agotaron en un periodo de 10 días, lo que evidencia el alto interés del público por asistir a esta edición del evento.

La Solar reunirá a más de 30 artistas en tres escenarios, en una jornada que se desarrollará hasta la medianoche y que busca consolidarse como uno de los principales encuentros de música urbana, electrónica y latina en el país. En el cartel también figuran artistas como Crudo Means Raw, J Álvarez, Danny Ocean, Mora, Álvaro Díaz y DJ Snake.

Esta apuesta responde al crecimiento sostenido de la industria del entretenimiento en Colombia, que ha registrado un incremento significativo en la última década y mantiene una tendencia al alza.

“La Solar 2026″ refuerza su propuesta artística y se posiciona como uno de los eventos más relevantes del calendario musical en el país.