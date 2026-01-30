Jorge Iván Cuervo será nombrado como nuevo ministro de Justicia

Jorge Iván Cuervo es un abogado y constitucionalista colombiano, con trayectoria en la academia y el análisis jurídico. Ha sido magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, experiencia desde la cual participó en el estudio y elaboración de decisiones de alto impacto en derecho constitucional y derechos fundamentales.

Es profesor universitario y conferencista, con énfasis en control constitucional, justicia constitucional y Estado de derecho. También es analista y columnista, frecuente en debates públicos sobre reformas institucionales, decisiones de las altas cortes y coyuntura jurídica del país.

#ATENCIÓN #PRIMICIA @CaracolRadio conoció que hay nuevo Ministro de Justicia y es Jorge Iván Cuervo. En los últimos meses esta cartera estaba a cargo de Andrés Idárraga. https://t.co/vwS5QSGs2p — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 30, 2026

Cuervo ocupará el puesto de Andrés Idarraga quien estuvo en la cartera en los últimos meses. Entre las más recientes decisiones que tomó, firmó la extradición de Andrés Felipe Marín Silva alias Pipe Tuluá.

Noticia en desarrollo