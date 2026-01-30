Actualidad

Jorge Iván Cuervo será nombrado como nuevo ministro de Justicia

Caracol Radio conoció que Jorge Iván Cuervo será el nuevo ministro en reemplazo de Andrés Idárraga, quien estaba a cargo de esta cartera

Jorge Iván Cuervo

Jorge Iván Cuervo(Caracol Radio)

Jorge Iván Cuervo es un abogado y constitucionalista colombiano, con trayectoria en la academia y el análisis jurídico. Ha sido magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, experiencia desde la cual participó en el estudio y elaboración de decisiones de alto impacto en derecho constitucional y derechos fundamentales.

Es profesor universitario y conferencista, con énfasis en control constitucional, justicia constitucional y Estado de derecho. También es analista y columnista, frecuente en debates públicos sobre reformas institucionales, decisiones de las altas cortes y coyuntura jurídica del país.

Cuervo ocupará el puesto de Andrés Idarraga quien estuvo en la cartera en los últimos meses. Entre las más recientes decisiones que tomó, firmó la extradición de Andrés Felipe Marín Silva alias Pipe Tuluá.

Noticia en desarrollo

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad