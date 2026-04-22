“Hoy Ibagué es el epicentro de una noticia mundial”: Johana Aranda sobre la Cumbre Economía Circular

Ibagué

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, en diálogo con 6AM W contó detalles de la importancia que tiene para la ciudad ser sede de la Cumbre Glocal de Economía Circular 2026.

“Están pasando cosas muy positivas en el marco de esta cumbre, la primera de ellas la llegada del primer vuelo internacional procedente de Ecuador, este vuelo lleno de alcaldes, de empresarios, de integrantes de la mesa de OCDE, muy contentos que hoy sea Ibagué el epicentro de una noticia mundial, que podamos estar uniendo fronteras”, dijo la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda.

La mandataria local resaltó que en el proceso de la organización de la cumbre se anunció que en Ibagué organismos multilaterales invertirán en los estudios y diseños para para proyectar la construcción de la segunda zona franca de economía circular luego de la de Barcelona España.

“Cuando empezamos a maletear esta cumbre, nos fuimos a tocar puertas a Europa, logramos entender que sería demasiado importante en materializar todo lo que es la cumbre en la primera zona franca en Ibagué”, sostuvo.

Por otra parte, manifestó que durante la capital del Tolima será sede de la Octava Mesa Redonda de la OCDE, evento que por primera vez será en América Latina “Cuando entendieron que un ciudad intermedia levantaba la mano y quería ser el epicentro de esta conversación tomó la decisión para que esta mesa de economía y regiones de economía circular se desarrollara en Ibagué”.

La cumbre genera desarrollo para Ibagué: Johana Aranda

“Se mueve la economía con cada evento internacional, los llevábamos al Conservatorio, los negocios verdes que están aquí con nuestras emprendedoras, hay lugar para visibilizar nuestra ciudad y lo que somos como región”, destacó, Johana Aranda.

También destacó como los eventos deportivos se han convertido en un punto articulador para jalonar el empleo y el desarrollo económico de diferentes sectores de la capital del Tolima.

¿Qué le va a quedar a la ciudad luego que pase la cumbre?

“Yo estoy muy contenta porque ya empezamos a ver los resultados, paralelo a las ponencias tenemos mesas de negocios con empresarios, con la banca multilateral y hoy acabamos de cerrar un acuerdo con esas experiencias exitosas de otros territorios, Ibagué tenía un problema con el manejo de los escombros y acabamos de cerrar una alianza con el relleno Doña Juana para su manejo”, destacó Aranda.

En medio de la entrevista, la mandataria de los ibaguereños reconoció que la ciudad tiene mucho que mejorar en materia de recolección de basuras “Sería mentirle a todos los ibaguereños que las cosas está 100% bien y por eso aquí está Interaseo revisando esas prácticas exitosas que trae Portugal, España, Italia, Argentina con proyectos estratégicos”.

Finalmente, se refirió a la seguridad y a la movilidad de la ciudad, destacó que estrategias como vecino seguro y la implementación de la videovigilancia han sido fundamentales.