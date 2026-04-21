Ibagué recibió el primer vuelo internacional en el marco de la Cumbre de Economía Circular

Ibagué

La capital del Tolima recibió el lunes 20 de abril, el primer vuelo internacional en el Aeropuerto Nacional Perales, proveniente de Quito, en el que viajaron alcaldes y líderes globales que participarán en la Cumbre Glocal de Economía Circular.

El vuelo llegó directamente a Ibagué sin realizar proceso migratorio en Bogotá, para lo cual se habilitó por primera vez este tipo de operación internacional en el aeropuerto local.

La presencia de esta delegación internacional se da en el marco de la Cumbre Glocal de Economía Circular NOVA–NEXT SUMMIT, que se desarrolla del 21 al 23 de abril en el Museo Panóptico de Ibagué, otro hito para esta capital.

Según Milton Restrepo, gerente de Ibagué Limpia, aseguró pasa a la historia por ser el primero que llega a la capital del Tolima directo desde otro país, en este caso con un delegación que hará parte de la Cumbre de Economía Circular.

“Este es el inicio de un aeropuerto Internacional que le va a permitir a todo el mundo a conectarse con Ibagué e Ibagué a conectarse con el mundo en el marco de la Cumbre Glocal de Economía Circular”, destacó Restrepo.

Por su parte, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, aseguró que este evento marca una nueva historia para la ciudad en la ruta de los eventos internacionales de los que es sede.

“Muy contentos de recibir este vuelo directo desde Ecuador lleno de alcaldes, empresarios, felices de ser el epicentro de agenda mundial de un tema que a todos nos interesa, que no tiene color político, pero que une fronteras como es el cuidado del planeta”, resaltó la alcaldesa de Ibagué.

Por primera vez, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) selecciona una ciudad latinoamericana como sede de su 8ª Mesa Redonda sobre Economía Circular en Ciudades y Regiones, posicionando a Ibagué como un nuevo referente global en sostenibilidad, innovación pública y gestión ambiental.

La Cumbre de Economía Circular reunirá a más de 100 alcaldes, representantes de 30 países, 40 expertos internacionales, empresas, organismos multilaterales y líderes globales, en una agenda que integra industria, gobernanza y cultura, con la participación de delegaciones de España, Portugal, Italia, México, Perú, Ecuador y República Dominicana.