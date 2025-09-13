Este pueblo colombiano parece sacado de un “cuento de hadas”: es un destino muy popular

En los últimos años, el turismo ha ido en auge en Colombia gracias a los destinos y a los diferentes planes que muchos viajeros, tanto nacionales como extranjeros, pueden realizar, un factor que además impulsa la economía y la cultura en los sitios escogidos por estos.

De acuerdo a las cifras de la Aeronáutica Civil, durante el primer semestre de 2025 se movilizaron un total de 27.117.393 pasajeros por vía aérea, lo que representa un incremento del 2,1% frente al mismo período de 2024. Si bien una buena parte de ellos son nacionales, también hay muchos extranjeros que desean conocer los diferentes destinos que ofrece el país.

Entre ellos, hay uno que se destaca por su importancia cultural y turística. Además, ha sido descrito como un lugar “sacado de un cuento de hadas” a raíz de su arquitectura y del colorido de sus calles y plazas. Este es Guatapé, uno de los municipios más conocidos en el departamento de Antioquia.

¿Por qué Guatapé recibió esta distinción?

Guatapé, ubicado a dos horas de Medellín recibió esta distinción por parte de la revista Love Exploring, quien además destacó los vibrantes tonos con los que están pintadas sus casas y fachadas. Esto también simboliza el estilo de vida que hay en el pueblo, donde algunos paneles se encargan de recoger las historias que lo caracterizan. Mientras que las fachadas simplemente anuncian las tiendas que hay.

“El rasgo más emblemático de este curioso lugar son sus zócalos, paneles de colores que recubren la parte inferior de los edificios, una tradición que comenzó aquí hace aproximadamente un siglo”, señala Frances Carruthers, el autor de este listado.

Al igual que Guatapé, otros 33 pueblos en el mundo fueron destacados por guardar características muy similares a aquellos que normalmente se describen en los cuentos de hadas. Asimismo, figuran San Miguel de Allende y Tlalpujahua, ambos en México. Este último es considerado como el “Pueblo de la Eterna Navidad”.

¿Qué actividades se pueden hacer en Guatapé?

La actividad más popular en Guatapé es escalar la Piedra del Peñol. Esta cuenta con más de 700 escalones que otorgan una vista impresionante del embalse al llegar al punto más alto, así como de sus alrededores.

Por otra parte, los interesados también pueden navegar en las aguas de la represa por medio de los paseos en barco o en los kayaks que permiten no solamente explorarla, sino también apreciarla desde otro punto de vista. Asimismo, es posible dar un paseo por las calles de Guatapé para descubrir la artesanía local y los colores que adornan las fachadas y los zócalos.

¿Cómo llegar a Guatapé?

La mejor forma de llegar a Guatapé es desde la ciudad de Medellín. Para ello, puede dirigirse a la Terminal del Norte y tomar un bus intermunicipal que le permitirá conocer otros pueblos en Antioquia. El tiquete tiene un precio de 22.000 pesos.

También es posible tomar un taxi después de transportarse en el Metro de la capital antioqueña o hacer parte de un tour para hacer el recorrido a este lugar.