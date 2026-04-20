Activan inteligencia del Estado ante presunto plan para atentar contra Alejandro Char

El Gobierno Nacional ordenó la activación de todas las capacidades de inteligencia del Estado tras conocerse un presunto plan criminal para atentar contra el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char y su familia.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

A través de sus redes sociales, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que, tras recibir la información, estableció contacto inmediato con el Ministerio de Defensa, la cúpula de la Policía y organismos de protección para poner en marcha los protocolos de verificación e inteligencia.

“Se han activado los organismos de inteligencia del Estado para verificar la información y tomar las medidas necesarias”, señaló el funcionario, quien además reiteró el rechazo del Gobierno frente a cualquier amenaza contra ciudadanos y autoridades.

Lea también: Rechazo nacional por presunto plan para atentar contra el alcalde Alejandro Char

En la misma línea, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, detalló que las capacidades de inteligencia de la Fuerza Pública ya están en operación, en coordinación con entidades como la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección, con el fin de recopilar información clave que permita anticipar y neutralizar cualquier riesgo.

El jefe de la cartera de Defensa indicó que estas acciones buscan fortalecer el esquema de seguridad del mandatario barranquillero, en respuesta a las denuncias que se han hecho públicas en las últimas horas. Además, anunció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos para quien suministre información que permita prevenir un eventual atentado y dar con los responsables de autoridades regionales y candidatos presidenciales.

Lea también: Alejandro Char advierte sobre plan para atentar en su contra y la de su familia

Procuraduría pide medidas urgentes

El procurador general, Gregorio Eljach, manifestó su preocupación por la gravedad de los hechos y pidió a las autoridades actuar con celeridad. El jefe del Ministerio Público hizo un llamado a adoptar medidas urgentes que garanticen la protección no solo del alcalde Char, sino de todas las personas que puedan estar en riesgo.

Eljach respaldó la decisión del Gobierno de activar los organismos de inteligencia, insistiendo en la necesidad de verificar la información y desplegar acciones preventivas que eviten cualquier desenlace violento.

Las autoridades avanzan ahora en la recolección y análisis de información para establecer la veracidad de las amenazas, identificar a los posibles responsables y reforzar los esquemas de seguridad.