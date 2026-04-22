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22 abr 2026 Actualizado 00:57

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Política

Choque entre Paloma Valencia e Iván Cepeda por propuesta para hacer debate presidencial en Congreso

La propuesta es que invitar a una sesión del Senado a los candidatos Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo, Claudia López y Roy Barreras.

Laura Duarte@laurad_duarte

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia propuso este martes hacer un debate en las instalaciones del Congreso, al que asistan Iván Cepeda y otros candidatos que compiten por la Casa de Nariño.

Esa propuesta elevó la temperatura política entre Valencia y Cepeda en el Congreso, quienes volvieron a enfrentarse desde la plenaria.

Valencia planteó que el debate incluya a los candidatos Claudia López, Sergio Fajardo, Roy Barreras y Abelardo de la Espriella, además de Cepeda.

Le puede interesar: Paloma Valencia invitó a Fajardo, Abelardo, Claudia y Roy a debatir en las sesiones del Congreso

Y advirtió: “Si el senador Iván Cepeda no lo acepta, yo cito un debate de control político”; de hecho, incluso convocaría al ministro del Interior, Armando Benedetti, para que responda por las garantías electorales de cara a las presidenciales.

Cepeda se mantuvo en hacer el debate solo con Valencia y De la Espriella, y planteó: “Podemos hablar de pensiones y de su aversión a la reforma pensional”.

A lo que la senadora respondió: “Hablemos de la UNGRD y de las maletas en efectivo de la plata de los colombianos para comprar la aprobación de esa reforma”.

Puede leer: División en el Partido Conservador quedó en evidencia en la Cámara de Representantes

En medio de ese mismo choque, Cepeda también le exigió a Valencia “presentar pruebas de una supuesta presión de grupos armados en las regiones para que voten por él y por el Pacto Histórico”.

La senadora replicó: “¿Usted no lee los comunicados de la Defensoría del Pueblo? La defensora está denunciando la coacción de los electores a favor suyo”.

Siga leyendo: Abelardo De La Espriella pide a medios fijar reglas del debate: “no dejen que Cepeda los desplace”

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Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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