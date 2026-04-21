División en el Partido Conservador quedó en evidencia en la Cámara de Representantes

Integrantes de la Comisión Segunda del Senado se pronunciaron sobre el presunto caso de espionaje de diplomáticos rusos en el país. / Colprensa - Cámara de Representantes ( Colprensa )

El episodio se registró durante el debate de control político al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, citado junto a la cúpula militar para responder por el accidente de un avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo.

En medio de su intervención, el representante conservador Fernando Niño fue interrumpido bajo el argumento de que no podía participar en el debate por instrucciones del directorio del partido.

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La también representante conservadora Juana Londoño defendió la decisión y señaló que las determinaciones colectivas deben primar sobre las posturas individuales. “Cada congresista tiene su ideología y sus posiciones, pero por encima están los postulados del partido. Usted es congresista hasta el 20 de julio y debe acatar lo definido por una bancada que mayoritariamente decidió apoyar una candidatura de derecha”, afirmó.

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En respuesta, Niño cuestionó la medida y aseguró que no se trata de una directriz del directorio sino de una sanción de la veeduría, la cual calificó como arbitraria. Además, reiteró su respaldo a Iván Cepeda.

“La disciplina del partido no puede estar por encima de los derechos individuales; debe existir una armonización. ¿Cómo le explico a mis electores en Bolívar, que me piden acompañar al Gobierno, que ahora debo cambiar esa postura por una decisión del partido?”, señaló.