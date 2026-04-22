Candidatos arremeten por denuncias de Angie Rodríguez y advierten “fuego amigo” en el Gobierno

El presidente Gustavo Petro (d) y la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez. EFE / Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

Una fuerte tormenta política se desató en el país luego de las declaraciones de Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, quien aseguró que existen presuntas irregularidades al interior de la Presidencia de la República.

El primero en reaccionar fue el candidato presidencial Mauricio Lizcano, quien calificó la situación como alarmante. “La Casa de Nariño parece más bien la casa del terror. Las declaraciones de Angie Rodríguez son verdaderamente escandalosas”, afirmó.

Además, señaló que “la cantidad de corrupción que ella denuncia, la sed de poder de muchos funcionarios y decisiones del presidente incluso en contra de alertas, son muy graves”.

Por su parte, Sergio Fajardo comparó la situación con una serie de ficción. “Este cuento parece sacado de ‘House of Cards’. Lo que narró Angie Rodríguez, diciendo que hay una red criminal en la Casa de Nariño, no tiene derecho a estar pasando en Colombia”, expresó.

En la misma línea, Roy Barreras cuestionó el ambiente interno del Gobierno. “Los colombianos merecen un gobierno serio, donde los funcionarios no se saquen los ojos entre sí. No puede ser un reality de quinta categoría, sino un equipo de expertos enfocado en resolver los problemas del país”, sostuvo.

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