Sergio Fajardo hará cierre de campaña con transmisión en vivo por TikTok.

Sergio Fajardo anunció que su cierre oficial se realizará de manera virtual a través de una transmisión en vivo por TikTok, en una apuesta por fortalecer la conversación directa con los ciudadanos a pocos días de las elecciones.

La actividad se llevará a cabo hoy, a las 7:00 de la noche, y contará con la participación de la fórmula vicepresidencial, además de invitados especiales, jóvenes y seguidores de la campaña.

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Según el equipo del candidato, durante las últimas semanas las transmisiones en vivo se han convertido en uno de los principales canales de interacción con los votantes. La campaña aseguró que los espacios digitales han permitido responder preguntas, debatir propuestas y conectar con ciudadanos que aún no han tomado una decisión sobre su voto.

Las cifras compartidas, a través de un comunicado, indican que los lives realizados en TikTok han superado las 94.000 visualizaciones y acumulado más de 721.000 likes, con picos de más de 25.000 vistas en una sola noche.

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La campaña destacó además que buena parte del alcance obtenido ha sido orgánico, es decir, impulsado por las recomendaciones del algoritmo de la plataforma y no únicamente por seguidores directos de la cuenta.