Detienen a chilenos buscados por el FBI por robos de casas a deportistas famosos

La policía de Chile anunció este domingo la captura de tres chilenos que eran buscados por el FBI por presuntos robos a casas de atletas de las principales ligas de fútbol americano y hockey de Estados Unidos, entre 2024 y 2025.

Tras salir del territorio norteamericano, los sospechosos repitieron la misma operación con otros deportistas en Argentina. Dos de ellos fueron detenidos la semana pasada tras irrumpir en la vivienda en Tandil del extenista Juan Martín del Potro, el último latinoamericano en ganar un torneo de Grand Slam.

“La captura de estos dos sujetos en Argentina agilizó las diligencias” para arrestar el sábado a un tercer miembro de la banda prófugo en la localidad de Lampa, al noroeste de la ciudad de Santiago, dijo el comisario Enrique Gutiérrez, de la Interpol chilena, en un video difundido por la policía.

Las autoridades estadounidenses ya habían solicitado “órdenes de detención con miras a extradición”, precisó.

Los ladrones apuntaban a sustraer joyas, relojes de alta gama, pero también recuerdos como camisetas deportivas, entre otras pertenencias.

Según la policía, verificaban los niveles de seguridad de cada casa e incluso revisaban las redes sociales sus posibles víctimas.

“Estas personas enfrentarán a la justicia en Estados Unidos o en Argentina, pues no tenían mayores antecedentes en Chile, al estar especializados en robos fuera de nuestras fronteras”, añadió Gutiérrez.