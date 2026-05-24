Hirokazu Koreeda revela por qué “El Principito” inspira su película Sheep in the Box

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El cineasta japonés Hirokazu Koreeda regresó al Festival de Cannes para competir por una nueva Palma de Oro con Sheep in the Box, una película que mezcla drama familiar, duelo y una mirada sensible sobre la inteligencia artificial.

Ganador de la Palma de Oro en 2018 por Un asunto de familia, Koreeda presentó ahora una historia ambientada en un futuro cercano, donde humanoides reemplazan temporalmente a seres queridos fallecidos.

Durante la entrevista, Koreeda explicó que la referencia a El Principito atraviesa toda la película porque la imaginación es uno de los temas fundamentales de la historia.

El director señaló que los padres protagonistas recuperan su capacidad de imaginar al final del filme, no gracias al humanoide que reemplaza a su hijo, sino a partir de dos árboles que éste deja en el jardín.

Según Koreeda, esos árboles representan la posibilidad de imaginar que sus hijos continúan viviendo allí, en otra forma.

El director también destacó la espontaneidad del niño actor durante las grabaciones. Aunque las escenas estaban escritas, explicó que muchas de las emociones surgieron naturalmente mientras los intérpretes convivían entre toma y toma.

Koreeda recordó especialmente un momento en el que el niño abrazó la cabeza del actor que interpretaba a su padre mientras esperaban filmar. Ese gesto improvisado terminó emocionando profundamente al director y reforzó el tono humano y sensible de la película.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: