América se pone al día en Liga y busca clasificarse: qué pasa si gana, empata o pierde con Fortaleza / Colprensa

América de Cali se pondrá al día en el calendario este miércoles 22 de abril, cuando visite a Fortaleza en el Estadio El Campín. Los escarlatas vienen de conseguir una sólida victoria sobre Millonarios en condición de local, resultado que los dejó a un paso de la clasificación a las finales del campeonato.

Con 27 puntos sumados en 16 jornadas disputadas, el equipo de David González tiene la gran oportunidad de metese anticipadamente a los play-offs del primer semestre y con ello tener un parte de tranquilidad en el torneo local para enfocarse en el certamen internacional (Copa Sudamericana).

Claro está que en frente tendrá a un rival que también está luchando por clasificarse y cuyo panorama es certero: ganar lo que le resta y mejorar significativamente la diferencia de gol para tener una chance. Es por esto que se espera un vibrante duelo en el máximo escenario capitalino.

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Qué pasa si América gana, empata o pierde con Fortaleza

Si América vence a Fortaleza: llegará a 30 unidades y quedará completamente clasificado a las finales de la Liga 2026-I. Podría llegar a ser cuarto si mejora su diferencia de gol y entraría a pelear el segundo lugar en las dos últimas jornadas del campeonato.

Si América empata con Fortaleza: quedará con 28 puntos, continuará en la sexta casilla y estará prácticamente clasificado a los play-offs del campenato colombiano. Tendría que perder sus últimos compromisos y que los equipos que lo persiguen triunfen para perder su cupo en las finales. Panorama muy poco probable.

Si América pierde con Fortaleza: se mantendrá con 27 unidades en el sexto lugar y se reducirá su margen de error. En Palmaseca frente al Deportivo Cali (fecha 18) o en el Pascual ante Deportivo Pereira (fecha 19) deberá sumar para certificar su paso a la siguiente instancia.

El partido entre Fortaleza y América de Cali se jugará este miércoles 22 de abril a partir de las 8:30 de la noche. Usted podrá seguir todos los detalles del encuentro a través de la transmisión por El Fenómeno del Fútbol de Caraco Radio, así como el minuto a minuto de Caracol Deportes.

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