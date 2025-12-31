Hemos encontrado mucha esperanza en los quindianos: Candidato Oscar Marín

Armenia

En las instalaciones de Caracol Radio tuvimos como invitado al candidato a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical en el Quindío Oscar Marín quien resaltó todo el recorrido que viene desarrollando en los diferentes municipios.

Inicialmente dio a conocer su hoja de vida donde explicó que es de la comuna 1 de Armenia y en cuanto a su formación profesional resaltó que es ingeniero industrial de una universidad Alexander Von Humboldt, especialista en alta gerencia, especialista en proyectos y magíster en proyectos.

Se refirió al recorrido que ha realizado por los diferentes municipios del departamento donde destacó que anteriormente iba de visita o paseo familiar, pero ahora el recorrido es en detalle con el objetivo de conocer de primera mano las necesidades e inquietudes de las comunidades.

Es así como explicó que han encontrado mucha esperanza en los quindianos lo que motiva al ejercicio de dar a conocer su intención de representar de la mejor manera al departamento.

“En el departamento del Quindío nos hemos encontrado muchas necesidades, mucha falencia, pero sobre todo mucha esperanza en los quindianos. Entonces, han sido unos recorridos fantásticos, me la he gozado desde el primer momento. Hemos llegado a unas veredas, a unos corregimientos muy bonitos, una gente espectacular, como somos todos los quindianos. Entonces, de verdad que ha sido las experiencias más bonitas que me ha dejado este año”, explicó.

Añadió: “Yo creo que el 2026 es un año muy trascendental a nivel país, la democracia tiene que blindarse, tiene que prevalecer, a nivel del departamento del Quindío por lo que queremos llevar con mucha más fuerza este proyecto que iniciamos junto a mis compañeros, un proyecto de unidad, pero también es un proyecto de esperanza. Tenemos que desde el departamento del Quindío empezar a surgir nuevamente, pero no podemos hacerlo solos, tenemos que hacerlo desde casa y todos unidos”.