El relleno sanitario Andalucía en el Quindío tiene 3 años de vida útil: CRQ

ARMENIA

En Caracol Radio Armenia hablamos con el director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ sobre la disposición de residuos sólidos y la vida útil del relleno sanitaria Andalucía ubicado en zona rural del municipio de Montenegro.

El director de la autoridades ambiental manifestó “no es para alarmarnos ojo, yo no soy de alarmas, pero sí, para generar ya unas alertas, el relleno tiene aproximadamente tres años de vida útil con la capacidad instalada actual, estamos hablando que se generan alrededor de 14.000 toneladas mensuales en residuos sólidos, lo que está recibiendo el relleno, en este momento hay que recordar que nuestro relleno sanitario, pues recibe también residuos generados de otras localidades de fuera del departamento, municipios del norte del Valle del Cauca,

Y agregó “aparte de la capacidad instalada que nos preocupa porque se vuelve un problema solamente ambiental sino social de salud y económico a mí me preocupa, es que seguimos con la con la costumbre con el hábito de que no me importa yo genero el residuo y eso algo tenía que hacer las instituciones para que para disponerlo y a mí me lo están cobrando en el recibo”

Mensaje

Tenemos que cambiar nosotros en nuestros hogares en nuestras actividades cotidianas en nuestros negocios de hacer un uso responsable y un manejo eficiente de los residuos sólidos, la separación en la fuente tratar de separar los que son aprovechables no aprovechables temas de residuos orgánicos hay muchas estrategias que se están generando que están implementando en el marco de los planes de gestión integral de residuos sólidos de los municipios, pero también es un tema de Cultura yo el tema de sensibilización si yo no entiendo que lo residuos tiene unos impactos gravísimos y que no veo la forma de hacer un uso y un consumo responsable también buscando estrategias sencillas pues vamos a tener los impactos que estamos viendo hoy y van a presentarse a futuro

Si no tomamos las medidas preventivas que requerimos la autoridad mental tiene un rol fundamental eso siempre lo he dicho, nosotros tenemos que liderar los procesos hacer control y seguimiento pero nosotros no podemos controlar todo eso hay que dejarlo claro también y es un mensaje a la ciudadanía, los ciudadanos estamos prestos a recibir las denuncias los requerimientos las solicitudes pero necesitamos compromiso de los ciudadanos y van en el departamento del Quindío en un manejo responsable del residuos sólidos que generamos en nuestras actividades de cada día.