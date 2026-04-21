TransMilenio anunció la apertura y operación de estación temporal Flores: fecha inicio y ubicación

A corte de este lunes, 20 de abril, la primera línea del metro de Bogotá ya llegó a más de 13 kilómetros de viaducto construido; sin embargo, hay zonas en donde apenas estas obras están iniciando, especialmente hacia el final del trayecto.

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Es el caso de los tramos finales de la Avenida Caracas, casi conectando con el norte de Bogotá.

En esa línea, y teniendo en cuenta estas obras, TransMilenio informó que cerrará otra estación más en esa zona y, así mismo, pondrá en operación su reemplazo temporal: se trata de la estación Flores , ubicada en la Caracas, entre las calle 67 y 69.

¿Cuándo comienza la operación de la estación temporal Flore en la Caracas?

Según explicó Jaime Monroy, subgerente de Operaciones de TransMilenio, esta estación temporal de TransMilenio Flores comenzará a operar desde este sábado, 25 de abril .

¿En dónde estará ubicada la estación temporal Flores?

La estación temporal, debido a las obras, no operará en su lugar tradicional, sino que estará ubicada unas calles más atrás, en la avenida Caracas entre calles 64 y 67.

Es decir, que lo que era su salida por el ala sur, será ahora su salida por el ala norte (calle 67). Su salida por el ala sur será la calle 64.

¿Cómo funcionará la estación temporal Flores? Estos son los servicios troncales que tendrá

El mismo funcionario explicó que esta estación temporal Flores contará con dos vagones y 14 servicios troncales en su operación a través de las siguientes rutas: 6, 8, B13, A52, F19, F61, H20, A61, D20, C19, G52, H13 .

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Cabe recordar que esta será la sétima estación temporal de TransMilenio que es “habilitada como alternativa de movilidad durante la construcción de la línea 1 del metro de Bogotá”.

Así lo anunció TransMilenio:

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