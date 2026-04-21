Cayó banda, conformada por 4 mujeres y 2 hombres, dedicada al cosquilleo en Transmilenio

En las últimas horas, integrantes de la Policía Nacional realizaban labores de registro y control en la estación Jiménez de TransMilenio. Sin embargo, fueron alertados a través de la central de radio debido a que varias personas estaban robando en uno de los vagones.

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De manera inmediata, se trasladaron hasta el vagón donde fueron abordados por dos ciudadanos quienes manifestaron a los uniformados que habían sido víctimas de hurto mediante la modalidad de cosquilleo.

De acuerdo con las características de los presuntos delincuentes, se inició un seguimiento por una de las rutas que habían tomado estas personas, logrando interceptarlos en uno de los articulados. En ese momento, se les halló en su poder 4 celulares hurtados ocultos en sus prendas de vestir.

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En ese sentido, la Policía logró la captura de 4 mujeres y 2 hombres por este delito. Los capturados, de edades entre los 25 y 41 años, cuentan con anotaciones por diferentes delitos y junto con los elementos recuperados, fueron dejados a disposición de la autoridad competente.