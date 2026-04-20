Autoridades ponen la lupa sobre el funcionamiento del Portal 80: capacidad está desbordada

La Secretaría de Movilidad de Bogotá tiene la lupa puesta sobre la operación de los buses intermunicipales que circulan por la calle 80 e ingresan al Portal 80 de TransMilenio, ya que la capacidad de esta terminal está desbordada complicando la movilidad en la zona.

De acuerdo con la Secretaría se han detectado los siguientes problemas:

Congestión y sobrecarga en la operación en el Portal.

Ascenso y descenso de pasajeros en sitios no autorizados

Sobreoferta vehicular en el corredor de la calle 80.

Riesgos de siniestros viales asociados al cruce por parte de usuarios por el ascenso y descenso en sitios no autorizados.

Ocupación de la calzada, derivada de la regulación de vehículos en vía.

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Frente a esta situación, es importante tener en cuenta que el Portal 80 de TransMilenio tiene una capacidad máxima para atender 54 vehículos del servicio intermunicipal por hora, permitiendo las actividades de ascenso y descenso de pasajeros. Sin embargo, se está registrando el ingreso de más de 100 vehículos por hora, lo que ha generado congestión y sobrecarga en la operación.

Ante este panorama, las entidades en movilidad están buscando soluciones y medidas preventivas. Por eso, se ha realizado tres mesas de trabajo con las empresas de transporte intermunicipal, en las cuales se han socializado distintas alternativas para su análisis y discusión.

Finalmente, una vez se desarrollen una serie de reuniones para analizar las medidas y su impacto y efectividad, éstas serán reglamentadas mediante acto administrativo de la Secretaria de Movilidad.