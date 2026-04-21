Cruce de posturas en Cali entre gobernadora y senador por gestión del Gobierno Nacional y regional

En el marco de “Las Regiones Proponen – Región Pacífico”, realizado en Cali por la Federación Nacional de Departamentos, se registró un contrapunteo de opiniones entre congresistas electos y autoridades departamentales y locales.

Durante este espacio, destinado a la construcción democrática de propuestas y la exposición de necesidades y prioridades para la región, participaron congresistas electos en el Valle del Cauca, alcaldes, gobernadores, gremios empresariales y líderes sociales.

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En medio del encuentro, el senador electo por el Pacto Histórico, Kevin Gómez, cuestionó el ejercicio político en el Valle del Cauca por parte de la gobernadora Dilian Francisca Toro. Señaló que no se le reconoce al Gobierno Nacional sus logros y que, por el contrario, estos se atribuyen a nivel local.

“Si yo mal no recuerdo, la gobernadora Dilian Francisca Torres ya fue gobernadora en otro periodo anterior, y su fuerza política ha tenido 12 años el gobierno en el Valle del Cauca. A mí me parece curioso que se presenten cifras que obedecen a la ejecutoria del gobierno nacional como la disminución de la pobreza multidimensional”, mencionó el congresista electo.

Y agregó: “aquí tenemos hoy unos problemas estructurales en el departamento y se le endilgan permanentemente responsabilidades al gobierno Nacional y las responsabilidades que se tengan pues las asumimos, pero lo que no se puede hacer es no reconocerle al gobierno Nacional los logros que hay o tratarse, digamos, de camuflar como propios logros del gobierno Nacional. Eso no es honesto”, puntualizó Kevin Gómez.

El senador electo también destacó algunos proyectos impulsados por el Gobierno central en el Pacífico, como cerca de 40 billones de pesos priorizados en vigencias futuras con pactos territoriales, la financiación de la salida al mar del Cauca, la sede universitaria en Guapi, la vía Estanquillo y el plan maestro de agua para Buenaventura.

“El valle del Cauca y Buenaventura tiene plan maestro de agua gracias al desarrollo de este gobierno y usted lo reconocía ahorita, le decía a la vicepresidenta como si la vicepresidenta no fuera parte del gobierno Nacional, pero hay que decir, tenemos el crédito con la CAF, lo vamos a desarrollar para poder continuar y este gobierno va a seguir en el Pacífico”, dijo Kevín Gómez.

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Asimismo, aseguró que el COMPES Pacífico cuenta con 12,3 billones de pesos asignados por este gobierno y cuestionó el proyecto del Tren de Cercanías, indicando que ninguna de las partes involucradas tenía listos los documentos necesarios, ni la Alcaldía de Cali, ni Jamundí, ni la Gobernación.

Ante estas declaraciones, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, respondió de manera inmediata a los cuestionamientos. Inició refiriéndose a las cifras de pobreza, señalando que son suministradas por el DANE y que han venido disminuyendo desde su primera administración en 2016.

“Así como usted habló muy respetuosamente, yo también quiero hablar muy respetuosamente. En los 2016, cuando llegué a la primera gobernación, nuestra pobreza dimensional estaba en 15.9. Cuando salí del 2019 teníamos pobreza multidimensional de 10.5. En el 2024 que yo entré estaba en 7.2 y ahora la tenemos en 4.9. Que yo sepa el gobierno Petro viene desde el 22, no desde el 2016. Entonces, de verdad yo quiero decirle, yo soy una persona que le reconozco a quien sea lo que ha hecho”, recalcó la mandataria.

La gobernadora también respondió sobre el plan maestro de acueducto para Buenaventura, indicando que fue estructurado durante su anterior mandato.

“Hicimos los diseños del plan maestro de Acueducto de Buenaventura y logramos en esa época hacer la planta de tratamiento con un crédito de Todos somos Pacífico. En esa época desde el 2019, después de eso, que yo sepa, pocas obras se han hecho en el acueducto”, afirmó Toro Torres.

Igualmente, Toro expresó que su interés es que el próximo presidente continúe con los proyectos en marcha y reiteró su postura frente al Gobierno Nacional.

“Yo reconozco lo que es el gobierno Nacional, pero también me quejo de lo que no hace, de lo que no ha hecho con el departamento”, insistió.

Finalmente, la mandataria hizo un llamado a un ejercicio de autocrítica y reconocimiento mutuo entre los distintos niveles de gobierno.

“Ustedes tienen que ser más abiertos a reconocer lo que hacemos desde la región. Eso es lo único que les pedimos, y si ustedes reconocen lo que hacen los gobiernos regionales y las alcaldías, le aseguro que nos podríamos entender mejor, pero no todo es como ustedes piensan, todos pensamos distintos y no por ideología”, concluyó la gobernadora, señalando que el objetivo principal debe ser el bienestar de la región.