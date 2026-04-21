Risaralda reactiva obras educativas: colegio Veracruz en Santa Rosa será demolido y reconstruido

Pereira

Luego de varios años marcados por retrasos y dificultades contractuales, los proyectos de infraestructura educativa en Risaralda comienzan a retomar su rumbo. Así quedó evidenciado en la más reciente sesión de la Asamblea Departamental, donde el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) presentó un balance actualizado del estado de varias obras en el departamento.

Uno de los anuncios más relevantes se dio para la Institución Educativa Agropecuario Veracruz, en Santa Rosa de Cabal, donde se confirmó que la antigua edificación será demolida para dar paso a una nueva infraestructura. Según lo expuesto por Mauricio Alejandro Gallego Jiménez, coordinador regional del FFIE, el proyecto ya cuenta con licencia y se alistan los trámites para iniciar la demolición en el corto plazo, con miras a comenzar la construcción de una sede completamente nueva durante el segundo semestre del año.

“Logramos, después de mucho batallar, obtener la licencia de demolición de la antigua sede de la institución educativa Veracruz. En este momento, estamos avanzando con todos los procesos administrativos para lograr iniciar esa fase de demolición en unos 15 días. Y, para mitad de año, tener ya unos diseños definitivos nuevos que cumplan con toda la normatividad técnica en materia de educación y poder iniciar en el mes de julio la construcción de esta nueva edificación”, afirmó Gallego Jiménez.

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Balance de otras obras educativas

Durante la sesión también se informó sobre el reinicio de obras en la sede Pedro José Rivera Mejía de la Institución Educativa Santa Rosa de Cabal, luego de superar inconvenientes técnicos que habían frenado su ejecución. Este avance representa un alivio para estudiantes y docentes que esperaban la reactivación del proyecto.

En cuanto a otras instituciones, la Atanasio Girardot presenta un avance superior al 80 %, acercándose a su etapa final, mientras que, en el municipio de Apía, la Institución Educativa Sagrada Familia alcanza cerca del 75 % de ejecución y el colegio Técnico Industrial Santo Tomás de Aquino supera el 90 %, entrando en su fase de cierre con obras complementarias.

Por su parte, en La Virginia, la Institución Educativa Nuestra Señora de la Presentación continúa su proceso constructivo con avances superiores al 50 %, incluyendo tanto nuevas edificaciones como reforzamiento estructural.

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Durante la sesión realizada en la Asamblea se destacó que, aunque persisten desafíos en tiempos y ejecución, los avances reflejan una reactivación progresiva de proyectos que durante años estuvieron detenidos. En el caso del colegio Veracruz, se estima que su entrega podría darse entre 2027 y 2028.