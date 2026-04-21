Ranking FIFA 2026: Así quedó la Selección Colombia Femenina tras empate con Argentina

La Selección Colombia Femenina disputó los tres partidos de su fecha FIFA de abril y el balance fue positivo para el equipo dirigido por Angelo Marsíglia. La Tricolor se impuso 2-1 a Venezuela, luego venció 2-0 a Chile y le sacó un empate sin goles a Argentina en calidad de visitante.

Con estos resultados, llegó a 14 unidades en la Liga de Naciones Femenina que da cupo al Mundial de Brasil 2027. La primera posición es justamente para el cuadro Albiceleste, que cuenta con las mismas unidades (14), pero más diferencia de gol.

Colombia y su puesto en el ranking FIFA

El escalafón es liderado por España, que le saca una ventaja considerable a Estados Unidos y cierra el top 3 Inglaterra. Alemania es cuarta, Japón quinta y Brasil es la primera selección sudamaricana del ranking en el sexto puesto. Francia, Suecia, Canadá y Países Bajos cierran los primeros 10 puestos.

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La Selección Colombia es la segunda mejor del continente, pues se ubica en el puesto 20 con 1.774, manteniendo el lugar que tiene desde diciembre de 2025 y se mantiene muy cerca del mejor lugar obtenido hasta el momento, que es la casilla 18. Actualmente, Corea del Sur ocupa el puesto 19 con 1.779.

En otras clasificaciones, México ascendió dos casillas y ocupa la 27, Argentina se mantiene en el 30, Venezuela bajó una ubicación (41), Chile ascendió tres (44) y Paraguay una (45).

Posición Selección Puntos 1 España 2083.09 2 Estados Unidos 2054.65 3 Inglaterra 2038.72 6 Brasil 1980.00 20 Colombia 1774.76 27 México 1707.61 30 Argentina 1696.45 41 Venezuela 1527.62 44 Chile 1514.78 45 Paraguay 1507.34 61 Uruguay 1414.25 63 Ecuador 1397.58

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

A la Tricolor le quedarán dos partidos para cerrar la participación en la Liga de Naciones Femenina, cuando enfrente a Uruguay de local el 5 de junio y luego visite a Paraguay el 9 del mismo mes. Se espera que en el duelo ante el cuadro Charrúa se selle el paso a la Copa del Mundo.

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Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de la Conmebol

1) Argentina: 14 Puntos (+12)

2) Colombia: 14 (+7)

3) Venezuela: 11

4) Chile: 10

5) Ecuador: 8

6) Paraguay: 7

7) Perú: 7

8) Uruguay: 5

9) Bolivia: 1