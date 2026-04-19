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19 abr 2026 Actualizado 01:40

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Selección Colombia

Eliminatorias al Mundial Femenino: Así quedó Colombia en las posiciones tras empate en Argentina

Solo restan dos fechas para que termine la Liga de Naciones Femenina al Mundial de Brasil 2027.

Gabriela Rodríguez disputa un balón ante una rival de Argentina. (Photo by Marcos Brindicci/Getty Images)

Gabriela Rodríguez disputa un balón ante una rival de Argentina. (Photo by Marcos Brindicci/Getty Images) / Marcos Brindicci

Gabriela Rodríguez disputa un balón ante una rival de Argentina. (Photo by Marcos Brindicci/Getty Images)

La Selección Colombia, en un disputado partido, empató 0-0 ante Argentina en el Estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús, en juego válido por la séptima fecha de la Liga de Naciones de la Comebol, también conocida como Eliminatorias al Mundial femenino de Brasil 2027.

El encuentro enfrentaba a las dos líderes de la clasificación, ganando la posición las Albicelestes gracias a su gran diferencia de gol de +12, contra los +7 del combinado nacional.

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El juego fue de ida y vuelta, con un mayor protagonismo para las dirigidas por Ángelo Marsiglia en la etapa complementaria. Sin embargo, ambos equipos carecieron de efectividad y claridad en campo contrario.

El empate mantuvo a ambas selecciones en la parte alta de la tabla, las dos con 14 puntos. Por su parte, Venezuela recuperó la tercera posición, luego golear 8-0 a Bolivia en su estadio.

Resultados de la fecha

  • Venezuela 8-0 Bolivia
  • Argentina 0-0 Colombia
  • Uruguay 1-3 Chile
  • Ecuador 1-0 Perú

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de la Conmebol

1) Argentina: 14 Puntos (+12)

2) Colombia: 14 (+7)

3) Venezuela: 11

4) Chile: 10

5) Ecuador: 8

6) Paraguay: 7

7) Perú: 7

8) Uruguay: 5

9) Bolivia: 1

Próxima fecha

5 de junio

  • Bolivia Vs. Paraguay
  • Argentina Vs. Perú
  • Colombia Vs. Uruguay
  • Chile Vs. Ecuador
Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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