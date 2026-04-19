Eliminatorias al Mundial Femenino: Así quedó Colombia en las posiciones tras empate en Argentina

Gabriela Rodríguez disputa un balón ante una rival de Argentina. (Photo by Marcos Brindicci/Getty Images) / Marcos Brindicci

La Selección Colombia, en un disputado partido, empató 0-0 ante Argentina en el Estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús, en juego válido por la séptima fecha de la Liga de Naciones de la Comebol, también conocida como Eliminatorias al Mundial femenino de Brasil 2027.

El encuentro enfrentaba a las dos líderes de la clasificación, ganando la posición las Albicelestes gracias a su gran diferencia de gol de +12, contra los +7 del combinado nacional.

El juego fue de ida y vuelta, con un mayor protagonismo para las dirigidas por Ángelo Marsiglia en la etapa complementaria. Sin embargo, ambos equipos carecieron de efectividad y claridad en campo contrario.

El empate mantuvo a ambas selecciones en la parte alta de la tabla, las dos con 14 puntos. Por su parte, Venezuela recuperó la tercera posición, luego golear 8-0 a Bolivia en su estadio.

Resultados de la fecha

Venezuela 8-0 Bolivia

Argentina 0-0 Colombia

Uruguay 1-3 Chile

Ecuador 1-0 Perú

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de la Conmebol

1) Argentina: 14 Puntos (+12)

2) Colombia: 14 (+7)

3) Venezuela: 11

4) Chile: 10

5) Ecuador: 8

6) Paraguay: 7

7) Perú: 7

8) Uruguay: 5

9) Bolivia: 1

Próxima fecha

5 de junio