Campeón con Colombia Sub-17 le contestó a argentino que generó polémica: “Se demuestra en la cancha”

La Selección Colombia Sub-17 dio una alegría e hizo que el fútbol sonriera para el país, luego de ganar el título del Sudamericano venciendo por goleada nada más y nada menos que a Argentina (4-0). Además, la Tricolor ya había logrado la clasificación al Mundial de Catar que se disputará este año.

Los autores de las anotaciones fueron Miguel Agamaez, quien marcó doblete, Matías Caicedo y José Escorcia. Este último, fue elegido como el mejor jugador del campeonato, además de aportar 4 goles y 2 asistencias.

La Selección de Argentina, por su parte, terminó el juego con 9 jugadores, pues al minuto 74′ sufrió la expulsión de Mateo Mendizabal y al 89′ la de Alan Alcaraz. Esta segunda expulsión por poco y termina en batalla campal, pero los jugadores colombianos fueron inteligentes y no cayeron en provocaciones, pues una eventual expulsión debían pagarla en el Mundial.

Julio Coria y una desafortunada declaración

Tras el partido, el defensor argentino Julio Coria, dio unas declaraciones desafortunadas, pues aseguró que tomarán revancha en el Mundial de Catar, pero faltó al respeto e incluso utilizó palabras inapropiadas.

“Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el orto como lo hacemos siempre”, fueron las palabras de Coria que desataron polémica. Incluso el medio Olé de Argentina lo calificó como un “tremendo exabrupto”.

La serena respuesta de Colombia

La Tricolor llegó este lunes a territorio nacional y tuvo un evento de reconocimiento en la sede de la Federación Colombia de Fútbol de Bogotá. El técnico de la absoluta, Néstor Lorenzo, el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, la prensa, entre otros, hicieron presencia en este acto.

Simón Rojas, volante de 17 años, habló justamente sobre esas palabras de Coria y le respondió con serenidad y respeto, aludiendo que se habla en la cancha.

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“Vimos unos videos. No hay palabras para describir eso, pero nosotros siempre con respeto. A nosotros siempre nos decían los profesores que se demuestra en la cancha. Como me dicen a mí, la cancha no miente, el rectángulo verde no miente. Nosotros es con fútbol y ya por fuera con mucho respeto. En ningún momento los irrespetamos”, señaló Rojas.

Colombia estará en el Mundial junto a Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Chile y Venezuela. La Tricolor obtuvo el segundo título en esta categoría y lo hizo luego de 33 años, tras la consagración de 1993.