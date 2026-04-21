Tibú marchará exigiendo la pronta liberación de menores secuestrados en la región del Catatumbo

Catatumbo

Tras 15 días de secuestro del menor de 16 años, Yormai Contreras, desde la organización Madres del Catatumbo por la Paz convocaron a una marcha exigiendo la liberación de este joven y otros cinco menores más que están en cautiverio.

“Me dirijo al pueblo de Tibú para que nos acompañen este martes 21 de abril, que se cumplen 15 días de la retención del niño Yormai Contreras. Aquellos amigos que nos conocen, que saben que somos personas de bien, que nos acompañen desde el parque principal, para hacer una marcha por todo el municipio de Tibú, pidiendo la liberación del niño Yormai pero también de muchos de los secuestrados, de estos niños que se encuentran privados de la libertad por grupos al margen de la ley”, dijo Carmen García, presidente de esta organización y tía del menor.

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“Yo voy a liderar la marcha, los espero a las ocho de la mañana en el municipio de Tibú. Que esta sea una marcha por la paz de nuestro territorio”, agregó la líder.

El secuestro de Contreras, según lo informó en su momento la organización social a través de un comunicado, se presentó en la vereda Kilometro 25 entre el municipio de Tibú y la ciudad de Cúcuta, cuando la víctima fue abordada por presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional, ELN.

Desde entonces Madres del Catatumbo por la Paz se declaró en Asamblea Permanente y ha adelantado varios actos simbólicos, como velatones, exigiendo por la pronta liberación de este menor.