Gobernador de Norte de Santander pide la liberación inmediata del menor de edad Yormai Contreras

El gobernador del departamento de Norte de Santander, William Villamizar. EFE/ Mario Caicedo / Mario Caicedo ( EFE )

Norte de Santander

William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, a través de la red social X, envío un mensaje a los responsables del secuestro de Yormai Sebastián Contreras Castillo, un joven de 16 años plagiado el pasado 7 de abril en la región del Catatumbo.

"Rechazo con firmeza lo ocurrido en el Catatumbo y alzo mi voz por la liberación inmediata del menor Yormai Contreras“, dijo el mandatario, quien resaltó que ”Los niños no son armas de guerra, son vida, sueños y esperanza que deben ser protegidos. Ninguna causa justifica arrebatarles su libertad ni su infancia“.

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Este caso ha conmocionado a toda la región del Catatumbo y más aún teniendo en cuenta que Yormai Contreras es sobrino Carmen García, presidente de la asociación Madres del Catatumbo por la Paz y una lideresa que ha luchado por los derechos de los niños, niñas y adolescentes en esta región del país.

El secuestro de Contreras, según lo informó en su momento la organización social a través de un comunicado, se presentó en la vereda Kilometro 25 entre el municipio de Tibú y la ciudad de Cúcuta, cuando la víctima fue abordada por presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional, ELN.

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Desde entonces Madres del Catatumbo por la Paz se declaró en Asamblea Permanente y ha adelantado varios actos simbólicos, como velatones, exigiendo por la pronta liberación de este menor.

Hasta el momento no se ha tenido ninguna prueba de supervivencia de este joven de 16 años.