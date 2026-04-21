Luis Gilberto Murillo radicó queja ante CNE por exclusión de candidatos para debates presidenciales

Mucho disgusto ha generado la propuesta de Iván Cepeda, de exigir una serie de requisitos para asistir a debates presidenciales. Entre esas condiciones, está la exclusión de algunos candidatos, pues Iván Cepeda anunció que solo debatirá con quienes identifica como aspirantes de extrema derecha.

Ante esto, el candidato presidencial, Luis Gilberto Murillo, radicó una queja formal ante el Consejo Nacional Electoral, para exigir garantías electorales y respeto al pluralismo democrático ante las exigencias de algunos candidatos para los debates.

Solicitó al órgano electoral, que en un término de 15 días responda la solicitud, para que todos los candidatos tengan igualdad de condiciones y los colombianos puedan conocer las propuestas de todos los aspirantes a la Casa de Nariño.

Mensaje para los candidatos que están exigiendo condiciones

“No le tengan miedo a debatir”, fue el mensaje que entregó Luis Gilberto Murillo para los candidatos presidenciales que están exigiendo condiciones para participar en debates.

“Hay ideas y voces que son importantes en el debate electoral, y no traten de cerrar solo a un planteamiento de una discusión de entre ellos. El país no necesita exclusiones”, señaló.