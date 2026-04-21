Arrancó la impresión de los tarjetones para las elecciones presidenciales del 31 de mayo

Desde este martes 21 de abril comenzó oficialmente la impresión de más de 41 millones de tarjetas electorales para los comicios presidenciales del próximo 31 de mayo en Colombia.

Los 41 millones corresponden al censo electoral, es decir, las personas habilitadas para votar.

Las tarjetas incluyen las fotografías y logos de los candidatos inscritos. Y hubo algunos cambios, por ejemplo, en el caso de Paloma Valencia, aparecerá no solo el logo del Centro Democrático, sino de ocho movimientos políticos más.

Ahora, tras la reciente renuncia de la candidata Clara López, su espacio en el tarjetón quedó en blanco, ya que el proceso de diseño no permitía modificaciones de fondo.

De acuerdo con la Registraduría, una vez iniciada la impresión, cualquier aspirante que decida retirarse de la contienda no podrá ser eliminado del tarjetón.

Esto implica que su imagen seguirá apareciendo en las tarjetas que recibirán los votantes, pero sus votos no serán contabilizados. Es decir, no tendrán efectos en los resultados de la elección.