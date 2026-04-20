Excluidos de debates presidenciales denuncian veto y piden espacios abiertos y sin restricciones

Crece la polémica por la exclusión de varios aspirantes a la Casa de Nariño de los principales debates presidenciales. Voces de distintos sectores políticos advierten que estas decisiones podrían afectar la pluralidad y la transparencia del proceso electoral.

La candidata presidencial Claudia López aseguró que en una democracia real no se puede dejar por fuera a otros contendores. “En una verdadera democracia no pueden excluir a candidatos de los debates presidenciales”, enfatizó, al cuestionar los criterios con los que se están definiendo los invitados.

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En la misma línea, el candidato Mauricio Lizcano denunció una supuesta manipulación en la organización de estos espacios. “Se está manipulando la democracia al no invitarnos a los debates. No pueden convertirlos en un ‘club privado’ donde se privilegian unas ideas sobre otras”, afirmó.

Por su parte, el también candidato Roy Barreras propuso abrir nuevos escenarios de discusión e invitó a los aspirantes que han sido relegados a participar en debates sin restricciones. “Hagamos debates sin vetos, sin temas vedados, donde todos podamos contrastar ideas”, señaló.

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Barreras extendió la invitación especialmente a sectores del centro político, incluyendo a Claudia López, Sergio Fajardo y Luis Gilberto Murillo, con el objetivo de generar un espacio amplio de deliberación.

La propuesta busca, además, captar la atención de cerca de cinco millones de colombianos indecisos, quienes podrían encontrar en estos debates alternativos una oportunidad para conocer a fondo las propuestas de los candidatos excluidos.