La dura carta del Banco de la República al ministro de Hacienda por “maltratos” del Gobierno

Una carta muy dura le ha enviado el Banco de la República, su gerente Leonardo Villar, al ministro de Hacienda Germán Ávila. La carta no solamente le dice al ministro que no considera oportuno participar en un foro que se realiza hoy sobre la autonomía monetaria, consideran que en época electoral esto no procede y que además el gobierno ha maltratado a los miembros de la Junta Electiva del Banco de la República, que no es cierto y que eso es abiertamente contrario a la verdad, que las decisiones del Banco de la República se estén tomando en la tasa de referencia para favorecer a los banqueros.

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Ellos insisten en la carta que tiene cuatro páginas, que se trata de mantener el poder adquisitivo de la moneda y que de ninguna manera pueden aceptar las acusaciones que le están haciendo al Banco de tratar de favorecer a personas particulares.

Finalmente le recuerda la carta al ministro de Hacienda, que es obligatorio para él ir a las reuniones del Banco, que esa es una labor constitucional que tiene el ministro y que ellos esperan que cumpla con esa labor constitucional y al final le dice hablemos de los debates que usted quiera, pero hagámoslo después de las elecciones.

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“En este punto hay que concentrarse en la próxima reunión a la que esperamos que el ministro asista para poder sesionar y para poder cumplir el mandato legal que nos entrega la Constitución", indica la carta.

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