Franco Fagúndez explicó por qué decidió fichar por Santa Fe

Independiente Santa Fe sigue reforzando su equipo de cara a la competencia internacional que tendrá durante la temporada del 2026, en la fase de grupos en Copa Libertadores. Uno de los fichajes anunciados recientemente fue el delantero uruguayo, Franco Fagúndez a petición del entrenador Pablo Repetto.

Esta nueva contratación en el cuadro bogotano, viene desde una antigua relación entre el profesor uruguayo y Fagúndez quienes compartieron equipo en Nacional de Montevideo, sobre este fichaje el jugador comentó en El VBar Caracol.

“Con Pablo ya nos conocíamos hace años. La verdad es que es un grupo muy unido, me recibieron muy bien, el capitán Hugo, Daniel, Marmolejo, la verdad es que el primer día ellos estuvieron ahí conmigo haciéndome sentir cómodo y hasta el momento ha sido así. Mucha unión grupal, ellos hace poco lograron el campeonato y esas son las cosas que son fundamentales para ganar títulos”.

Uno de los factores que llevaron a Fagúndez a dejar el fútbol mexicano para llegar a Santa Fe, fueron las referencias de compatriotas sobre el equipo. “Es una trayectoria corta, con este año son cuatro años de carrera. Santa Fe es un equipo que es muy reconocido a nivel internacional, ha jugado Copa Libertadores, tengo amigos que también han jugado acá y apenas se dio el chance, me dijeron que era un club hermoso para venir, competitivo, que le gusta ganar y compite por cosas. Obviamente, la llamada de Pablo, que me conoce muy bien, me motivo a venir”.

¿Por qué Facúndez decidió llegar a Santa Fe?

El futbolista y Pablo Repetto se coronaron campeones de Uruguay en el 2022 y por ello es que el jugador quiere volver a su mejor nivel de la mano de su entrenador. “Sí, si te puedo decir que sí, porque no tuve un buen año en el 2025, jugué muy poco, me tocó lesionarme a principio de año, pero Pablo sabe lo que le puedo dar, él me vio en mi mejor versión, así que si hay una persona que me puede volver a ser ese jugador es Repetto”.

Sobre sus características: Jugar Libertadores ya es lo que es me tocó hacerlo con Nacional, la verdad que es una competencia que se vive con otras ganas diferentes. Soy un jugador que puedo jugar de 9, mi posición natural es jugar de enganche, siento que tengo buena técnica, buena pegada y les puedo aportar eso.

Fagúndez contó lo que ha sido su adaptación: No, no está lindo, se aguanta bien, pero se frena mucho por el ahogo también. Lo que me han comentado es que los primeros días se debe tener un poco de delicadeza, pero ahí la vamos llevando bien, yo creo que en dos o tres emanas vamos a estar mejor.

Sobre los uruguayos: “Yo creo que a nivel mundial el uruguayo es reconocido también por sus ganas, somos un país de 3 millones de personas, pero que futbolísticamente tienen muchos jugadores en todo el mundo. A nivel selección siempre está ahí compitiendo, así que esa hambre de querer ganar siempre y la garra charrúa como siempre, eso es lo que lleva al uruguayo ser importante en otros lados”.