¿Cuánto tiempo estará por fuera Franco Fagúndez?: Este es el parte medico del jugador

Independiente Santa Fe jugó el viernes 13 de febrero contra América de Cali en el estadio Pascual Guerrero, donde fue derrotado 1-0 por el conjunto escarlata en el aniversario número 99 de su fundación.

En el segundo tiempo, el técnico Pablo Repetto realizó una modificación al minuto 65’, dando ingreso a Franco Fagúndez en lugar de Omar Fernández. El jugador permaneció solo seis minutos en cancha; tras disputar un balón con José Cavadía y Yeison Guzmán, perdió la acción y sintió una molestia en la rodilla derecha, por lo que fue sustituido inmediatamente por Nahuel Bustos al minuto 71’.

Le puede interesar: Liga colombiana 2026-I: Cae el cuarto director técnico del presente campeonato

En rueda de prensa, Repetto fue consultado sobre el estado físico del futbolista y respondió:

“Cuando sales con una molestia en la rodilla tras una disputa, es una lesión que no es común ni de las fáciles de recuperar. Ahora está con mucha molestia; hay que ver el diagnóstico. Esto no es una lesión común”, comentó el entrenador.

Tras los exámenes médicos, se determinó que el jugador presenta un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha.

Le puede interesar: América de Cali celebró su cumpleaños número 99 ganándole el clásico de rojos a Santa Fe: Resumen

¿En cuánto tiempo regresaría Fagúndez a las canchas?

En el comunicado oficial no se especificó el grado de la lesión; sin embargo, el periodista Diego Rueda explicó, a través de su cuenta de X (antes Twitter), los tiempos estimados de recuperación según la gravedad:

“En estos casos, si es grado 1 estaría fuera cerca de tres semanas; grado 2, unas seis; y si es grado 3, la incapacidad podría ir de 8 a 12 semanas”.

Comunicado por parte del equipo cardenal