Este jueves la Comisión de Acusación inspeccionará la DNI por presuntas interceptaciones a candidato

El presidente de la Comisión de Acusaciones se refirió a las investigaciones que se adelantan contra los exmagistrados Bustos y Ricaurte. Foto: Colprensa( Thot )

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes realizará este jueves una inspección judicial a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en medio de las denuncias del candidato presidencial Abelardo de la Espriella sobre presuntas interceptaciones a sus comunicaciones.

El proceso fue asumido por esta comisión luego de afirmaciones del presidente Gustavo Petro, lo que motivó la apertura de actuaciones para esclarecer los hechos y verificar la legalidad de posibles seguimientos.

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Dentro de las decisiones adoptadas, la Comisión ordenó a la DNI la “preservación inmediata de los registros, logs, trazabilidades, soportes documentales y digitales”, con el fin de evitar cualquier alteración, supresión o pérdida de información relevante para la investigación.

Asimismo, se dispuso la realización de la inspección judicial en las instalaciones de la entidad en Bogotá, con el acompañamiento de la Policía Nacional, a través de la DIJIN, y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), para garantizar la recolección de pruebas.

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En el marco del proceso, también se solicitó a la Presidencia de la República certificar la autenticidad y el contexto de un mensaje publicado el 4 de abril de 2026 en la red social X desde la cuenta del presidente, con el objetivo de establecer si se trató de una comunicación personal o institucional.

La Comisión indicó que se notificará a los sujetos procesales y al Ministerio Público, conforme a lo establecido en la Constitución y la ley, mientras avanzan las indagaciones sobre este caso.