Hija de Michael Jackson gana batalla legal contra los administradores del patrimonio de su padre

Paris, la hija del “Rey del Pop”, obtuvo una importante victoria para el patrimonio de su difunto padre, Michael Jackson, luego de que un juez de Los Ángeles dictaminó que los bufetes de abogados externos deben devolver 625.000 dólares por pagos de bonificaciones no autorizados.

¿Cuál fue el reclamo de la hija de Michael Jackson?

El tribunal aceptó la objeción de Paris a las bonificaciones pagadas por los administradores, John Branca y John McClain, a los abogados del patrimonio de Jackson durante la segunda mitad de 2018, y el juez dictaminó que Paris puede reclamar honorarios y costos legales razonables.

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Un portavoz de la hija del rey del pop declaró que ella “siempre se ha centrado en lo mejor para su familia y este fallo supone una gran victoria para ellos”.

“Tras años de retraso, la familia Jackson finalmente obtendrá las medidas de transparencia y rendición de cuentas por las que Paris ha luchado”, dice el comunicado.

Afirmando que “el patrimonio de Jackson debería ser una entidad prudente y fiscalmente responsable que apoye a la familia Jackson, no un fondo discrecional para que John Branca dé rienda suelta a sus fantasías de magnate de Hollywood”.

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El fallo representa una importante victoria para Paris, de 28 años, porque valida directamente sus esfuerzos por exigir responsabilidad financiera sobre una herencia que, según ella, está siendo mal administrada.

¿Por qué Paris acusó a los administradores del patrimonio de su padre?

En abril de 2026, Paris acusó a Branca y a McClain de utilizar documentos legales y los medios de comunicación para “burlarse de ella y menospreciarla”, al exigir una mayor transparencia en la contabilidad anual.