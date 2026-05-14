EEUU flexibiliza requisitos para ingresar por el Mundial de la FIFA 2026: Estos son los beneficiados

De fondo: Imágenes alusivas de migración hacia estados unidos, con un avión, equipaje y una imagen translúcida de la bandera del país norteamericano. Abajo a la izquierda hay fotos de la Copa Mundial de la FIFA y el Departamento de Estado (Cortesía: Getty Images)

Estados Unidos anunció el pasado miércoles 13 de mayo de 2026 que flexibilizará el sistema de pagos de fianza de los solicitantes de visado para una selección de aficionados que deseen viajar al país con motivo del Mundial de fútbol, que empieza en junio.

Esta medida fue tomada por el Departamento de Estado, que dijo que eximiría de los depósitos de 5.000 y 15.000 dólares exigidos a los miembros de las selecciones que compitan en los partidos del Mundial en Estados Unidos.

También a los hinchas de los países participantes que ya tengan entradas y se hayan inscrito en un sistema prioritario creado para los visados.

EE.UU. quiere organizar “la Copa Mundial de la FIFA más grande y exitosa de la historia”

Mora Namdar, subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares, afirmó ante este anuncio que “seguimos comprometidos con reforzar las prioridades de seguridad nacional de Estados Unidos y, al mismo tiempo, facilitar los viajes legítimos con motivo del próximo torneo de la Copa del Mundo”.

Esta medida también trajo el visto bueno de la FIFA, quien mencionó por medio de uno de sus portavoces: “El anuncio de hoy del Departamento de Estado de EEUU pone de manifiesto una vez más nuestra colaboración continua con el Gobierno de EEUU y el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial de la FIFA con el fin de organizar un evento mundial exitoso, sin precedentes e inolvidable”.

Estos son los países que se liberan de restricciones para viajar a EE.UU. por la Copa Mundial

Así, estos son cinco países principalmente beneficiados en donde se puede solicitar el ingreso a EE.UU. sin la necesidad de pagar fianzas:

Argelia.

Cabo Verde

Costa de Marfil

Senegal

Túnez.

Sin embargo, al menos otras dos naciones clasificadas para el evento seguirán con vetos casi totales de entrada a Estados Unidos bajo la administración Trump: Haití, la nación más pobre del Hemisferio Occidental, e Irán, país al que Estados Unidos e Israel atacaron el 28 de febrero.

La medida por la que los migrantes deben dar garantías económicas para entrar al país

El gigante norteamericano había empezado a exigir a personas de 50 países en desarrollo la entrega de entre 5.000 y 15.000 dólares para obtener un visado estadounidense, reembolsables una vez que regresen a su país.

La iniciativa se enmarca dentro de una de las numerosas iniciativas del presidente Donald Trump para endurecer la política migratoria.

La administración del líder republicano también ha ampliado drásticamente el escrutinio a los visitantes de naciones occidentales aliadas, obligándolos a proporcionar acceso al gobierno estadounidense para revisar sus publicaciones en redes sociales.

Un estudio del bufete de abogados Mendoza Law Firm concluyó que Haití podría disputar sus partidos con prácticamente ningún aficionado viajando desde el país debido a las restricciones.

Señaló que, en las cinco naciones clasificadas afectadas por los depósitos de visado, 15.000 dólares equivalen, de media, a tres años de ingresos.

El Mundial, que comienza el 11 de junio y acaba el 19 de julio, es coorganizado por Canadá, México y Estados Unidos.

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